Gallerie d'Italia: due giornate a ingresso gratuito

Lunedì 15 agosto Galleria d'Italia a ingresso gratuito. E' l'iniziativa che coinvolge tutta le realtà museali nazionali di Intesa San Paolo.

Confermata anche la gratuità domenica 7 agosto in allineamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede libero accesso ai musei statali le prime domeniche del mese.

A Torino fino al 4 settembre, sono due le mostre fotografiche proposte: "La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia" racconta l’indagine di Paolo Pellegrin sul rapporto tra l’uomo e il suo ambiente naturale; "Dalla guerra alla luna 1945-1969. Sguardi dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo" racconta in 80 scatti fotografici l’Italia che rinasce dalle macerie della Seconda Guerra mondiale e il boom degli anni ’60. Al piano nobile, nelle sale auliche, sono esposte in via permanente opere di arte barocca piemontese e le nove tele dell’Oratorio della Compagnia di San Paolo con episodi della vita del Santo.