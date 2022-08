Incendio al deposito rifiuti di Volpiano, il sindaco revoca ordinanza chiusura aziende vicini

Ieri sera il sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli ha revocato l'ordinanza emessa nella mattina a seguito dell'incendio nella Amiat Tbd di via Brandizzo, specializzata in rifiuti. Il primo cittadino aveva imposto la chiusura in via precauzionale di una mezza dozzina di altre imprese nell'area vicino a quella del rogo.

Proseguono i controlli Arpa

La revoca è stata decisa dopo la comunicazione dell'Arpa che informava come "le condizioni ambientali registrate dai tecnici con strumentazione da campo stanno rientrando sui valori di norma". "Nei prossimi giorni i tecnici dell'Agenzia - spiega Panichelli - continueranno le rilevazioni ambientali per verificare la qualità dell'aria".