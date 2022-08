Rischiò di annegare in piscina, morto ragazzo di 16 anni

E' morto ieri pomeriggio Way Shiqiang (Matteo), il ragazzo di quindici anni di Torino che nel pomeriggio del 2 agosto ha rischiato di annegare nella piscina "Blu Paradise" di via Gozzano ad Orbassano.

Un arresto cardiaco

Il giovane era stato portato fuori dalla vasca dai bagnini, per poi essere trasportato con l'elisoccorso all'ospedale delle Molinette. Il ragazzo era già arrivato in coma, dopo un arresto cardiaco a cui sarebbe seguito un principio di soffocamento per via del volo in acqua. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.