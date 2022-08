Allarme in serata a Oropa, tre giovani di Torino in difficoltà sulla Ferrata Nito Staich

Attimi di paura per tre escursionisti di Torino impegnati nella zona di Biella

Alle volte può costare caro andare in montagna senza avere la necessaria esperienza, soprattutto se si sottovalutano i tempi di rientro e le condizioni meteo. È quello che è accaduto ieri, 7 agosto, nella Valle di Oropa dove tre giovani di circa 20 anni, residenti nel Torinese, hanno pensato di affrontare la Ferrata Nito Staich, a pomeriggio ormai inoltrato, poco dopo le 16.

Nonostante fossero attrezzati di tutto punto, i ragazzi hanno riscontrato qualche difficoltà in quel punto preciso e hanno dato l'allarme intorno alle 20. Grazie all'ottima collaborazione tra la centrale operativa regionale e la stazione locale del Soccorso Alpino, la macchina dei soccorsi ha potuto raggiungerli in prossimità del tempietto del Delubro mentre erano impegnati nella discesa; in seguito, sono stati accompagnati a valle fino al parcheggio delle auto.

Si raccomanda, come sempre, la massima cautela quando si decide di fare escursioni in montagna, valutando bene ogni singolo aspetto, dal clima fino alle tempistiche.