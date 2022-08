Alessandro Merenda: road to Casa Sanremo 2023 [VIDEO]

Alessandro Merenda si è riservato una breve sosta dal tour estivo per dedicare un pomeriggio a questo passaggio importante per la sua carriera.

Un pomeriggio da ricordare, quello passato al Rendez-Vous, storica location di Via Cavalli 24 a Torino, molto conosciuto e frequentato da personale degli uffici e delle attività prossimi al Tribunale di Torino e al grattacielo Intesa Sanpaolo.

Quando Alessandro si è collegato in diretta con la giuria, nel locale è calato il silenzio, gli smartphone si sono spenti e tutti i presenti sono rimasti con il fiato sospeso per poi lasciarsi andare con uno scrosciante applauso liberatorio al termine della video call quando pubblico, avventori e fan si sono stretti intorno al cantante torinese per congratularsi per il brano che aveva appena eseguito.

Alessandro, raccontaci l’emozione di questo momento davvero speciale

“È stata un'emozione unica, ma alla fine di questo c'è stato un riscontro positivo, ora attendiamo il riscontro finale. Desidero ringraziare il mio Direttore Artistico e tutti miei fan che mi ha hanno dato la carica con una menzione speciale per il Sindaco Paolo Montagna che mi ha sempre sostenuto"

Come possiamo seguirti nel tuo tour estivo?

"Mi auguro di potervi vedere presto nei prossimi appuntamenti e vi invito a seguire le mie pagine social di Alessandro Merenda Official sia su Facebook, sia su Instagram, dove troverete tutte le date aggiornate"

La video intervista:

Qui il video della canzone interpretata per la selezione:

Per info, contatti e per conoscere i prossimi appuntamenti pubblici di Alessandro Merenda:

“Direzione Artistica Crazynino”: +39.349.522.6524

Facebook: https://www.facebook.com/alessandromerendaofficial

Instagram: https://www.instagram.com/alessandromerendaofficial/

Alessandro Merenda https://www.facebook.com/alessandro.merenda.501

Royal Party Band

Su Facebook: https://www.facebook.com/royalpartyband

Su Instagram: instagram.com/royalpartyband

Solo Mengoni Tribute Band

Facebook: https://www.facebook.com/SOLOMengoniTributeBand/