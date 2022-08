Letta su hamburger vegano, Bergesio (Lega): "Dichiarazione inopportuna e non rispettosa del settore agro-zootecnico"

“Dichiarazione inopportuna e poco rispettosa di una categoria che sta affrontando un periodo di grave difficoltà”. Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, commenta le parole pronunciate dal Segretario del PD Enrico Letta che giorni fa ha invitato a partecipare alla festa dell’Unità a Roma affermando “Andate alla festa dell’Unità a Roma, ho mangiato un buon hamburger vegano”.

Affermazione a cui ha già replicato con una lettera il Presidente dell’Organizzazione Interprofessionale delle Carni Bovine in Italia Oi Intercarneitalia Alessandro De Rocco. “Ritengo che nella sua posizione Lei abbia l’obbligo difendere le nostre produzioni agro-zootecniche e tutto l’indotto che ne consegue e NON gli interessi di qualche multinazionale - scrive De Rocco a Letta -. Le ricordo che stiamo parlando di alimenti di altissima qualità, carni comprese, provenienti da allevamenti certificati, anche IGP, che da sempre fanno parte della nostra dieta, che non contempla cibi iper-processati con decine di ingredienti mescolati assieme in laboratorio”.