Bardonecchia, venerdì 12 agosto "Una notte al museo" a Rochemolles

Venerdì 12 agosto il borgo di Rochemolles, frazione di Bardonecchia, ospita lo spettacolo itinerante Una notte al museo, nell’ambito di Scena 1312, la stagione culturale di musica-teatro promossa dal Comune di Bardonecchia.

Gli attori dell’Accademia dei Folli riportano in vita, nelle vie e negli angoli più suggestivi della frazione, alcuni dei più famosi pittori di tutti i tempi. Da Andy Warhol a Frida Kahlo, i maestri della tela si raccontano e aprono la porta sul loro mondo, sulla loro vita e la loro arte.

Quasi tutti cominciano con gli insetti. Mosche, cimici, zanzare, tafani. A inizio carriera, quasi tutti i pittori svelano il proprio talento dipingendo sulla tela un insetto che sembra vero. Chissà perché proprio gli insetti. E chissà perché, dopo esordi così simili, i pittori approdano a risultati così diversi. C’è chi si fissa con lattine e flaconi del supermercato (Warhol); c’è chi si limita a dipingere il sole sul fianco di una casa (Hopper); chi reputa sè stesso l’unico soggetto degno di essere rappresentato (Frida Kahlo). Ecco in scena alcuni tra i più grandi pittori della storia dell’arte, tutti qui, in una notte bianca – bianca come una tela sul cavalletto, prima che vi si posi il pennello.

Appuntamento alle ore 21, ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio del Turismo di Bardonecchia, piazza De Gasperi 1. Tel. 0122 99032.

INFO: "Una notte al museo", venerdì 12 agosto ore 21, Rochemolles, Bardonecchia. Spettacolo itinerante in sei quadri con regia di Carlo Roncaglia.