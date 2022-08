Alessandro Merenda: Casa Sanremo Live Box 2023, tour e inedito (Video)

Termine più pertinente non si potrebbe usare per l’autunno che attende Alessandro Merenda dopo aver superato brillantemente la prima fase delle selezioni che lo porteranno a Sanremo nel 2023 grazie al supporto e in collaborazione con l’ACCADEMIA AMC di Oriana Simonetti, partner ufficiale di CASA SANREMO, che ha sede in Via Pontida 6 a San Benedetto Del Tronto (AP).

Ma Alessandro non tralascia gli impegni con il suo pubblico e porta avanti il suo tour che, tra i vari appuntamenti, lo porterà in 3 regioni e in 10 province.

Alessandro non vuole farsi mancare nulla e sta preparando una sorpresa per i suoi fans, sta lavorando, infatti, a un nuovo inedito e ne seguiranno altri. Ad oggi non è dato sapere altro molto ma dai “rumors” si parla di un’uscita in concomitanza con il Festival di Sanremo 2023.

Non è semplice in questi giorni incontrare Alessandro perché tra tappe estive, preparazione dell’inedito, studio e applicazione, viaggi per il progetto CASA SANREMO LIVE BOX 2023, ha realmente poco tempo a disposizione, ma i fans possono approfittare e ascoltarlo o incontrarlo nelle prossime date:

13 Agosto Cavaglià (BI) con la Royal Party Band

14 Agosto Summer Pub Saint Vincent

15 Agosto Mortara (PV)

18 Agosto Summer Pub Saint Vincent

19 Agosto Summer Pub Saint Vincent

20 Agosto Summer Pub Saint Vincent

21 Agosto Summer Pub Saint Vincent

26 Agosto Festival Contro Castagnole delle Lanze (AT) con la Royal Party Band

27 Agosto Alba (CN) con la Royal Party Band

28 Agosto Biella BDM con la Royal Party Band

3 Settembre Onde Sonore Beinasco (TO) Mengoni Tribute

9 Settembre Nova Milanese (MB) con la Royal Party Band

11 Settembre Carmagnola (TO) con la Royal Party Band

16 Settembre Clusone (BG) con la Royal Party Band

17 Settembre Brivio (LC) con la Royal Party Band

23 Settembre Nichelino (TO) con la Royal Party Band

30 Settembre Arè (TO) con la Royal Party Band

Da settembre ripartiranno anche le serate al Discorante Torino.

Se vi siete persi l’intervista della scorsa settimana, potete rivederla qui:

Riascolta anche “Proteggiti da me” di Marco Mengoni, la canzone che ha aperto ad Alessandro Merenda le porte per Casa Sanremo 2023:

Per info, contatti e per conoscere in tempo reale i prossimi appuntamenti pubblici di Alessandro Merenda:





“Direzione Artistica ninoandriani”: +39.349.522.6524





Facebook: https://www.facebook.com/alessandromerendaofficial

Instagram: https://www.instagram.com/alessandromerendaofficial/

Alessandro Merenda https://www.facebook.com/alessandro.merenda.501





Royal Party Band

Su Facebook: https://www.facebook.com/royalpartyband

Su Instagram: instagram.com/royalpartyband





Solo Mengoni Tribute Band