Torino con i bimbi ad agosto? Ai Giardini della Cavallerizza c'è il grande Gioco dell'Oca

Agosto a Torino: la città si svuota e, per chi non va in vacanza, scegliere cosa fare con i bambini diventa difficile se non proibitivo. Tra le poche possibilità rimaste ce n'è una che permette di divertirsi in famiglia riscoprendo, contemporaneamente, una perla nascosta del nostro patrimonio storico: ai Giardini della Cavallerizza, infatti, per tutto il mese proseguirà “Racconti Reali”, progetto della Compagnia di San Paolo in collaborazione con Xkè?ZeroTredici, Circoscrizione 1, Iter, UniTO, Paratissima, Fondazione Casa Teatro Ragazzi e Giovani e Fondazione Sapegno.