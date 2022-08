Ancora auto d'epoca abbandonate in strada a Torino, stavolta a Borgo Rossini

Non solo Porta Palazzo: proseguono a Torino i “misteri” sulle auto d'epoca abbandonate in strada come se nulla fosse. Dopo la Fiat 850 e la Trabant 601 in via Porporati, infatti, a comparire in corso Verona a Borgo Rossini sono una Fiat 500 e una Lancia Fulvia: entrambe sono ricoperte da un telo e in condizioni decisamente precarie (gomme a terra e finestrini aperti, ndr).

La 500 e la Fulvia, simboli dell'Italia

La 500, protagonista del boom economico e dell'esplosione del mercato automobilistico anche tra le fasce di popolazione meno abbienti, e la Fulvia, “sogno proibito” di molti italiani grazie alle numerose vittorie nei rally nella sua versione coupè, hanno rappresentato un fiore all'occhiello dell'ingegneria.

Si tratta di un bel pezzo di storia italiana tra gli anni '50 e '70. Davvero un peccato vederle in quelle condizioni.