Elezioni, il passo indietro di Damilano: "Noi di Torino Bellissima non ci candideremo"

Torino Bellissima non parteciperà alle elezioni politiche del 25 settembre. Ad annunciarlo è lo stesso fondatore della lista civica, Paolo Damilano: "Con grande serenità oggi annunciamo di non volerci candidare alle prossime elezioni perché pensiamo che non sia ancora il momento di farlo".

Tanti erano stati i rumors circa un possibile avvicinamento all'area centrista, quella che vede oggi un terzo polo formato da Azione e Italia Viva, con Carlo Calenda e Matteo Renzi a guidare i due partiti. Un progetto naufragato, per Damilano a causa di una legge elettorale farraginosa e anacronistica: "Noi di Torino Bellissima siamo stati tra i primi a credere nella possibilità dell’aggregazione di una area centrale, liberale e moderata forte e importante, che sapesse raccogliere le migliori energie politiche e civiche del Paese. Ma questo progetto è presto naufragato, prima di tutto per colpa di una legge elettorale farraginosa e ormai anacronistica, che privilegia e quasi impone la formazione di due grandi poli che si scontrano".

Per Torino Bellissima non ci sono quindi "tempi e condizioni" per partecipare alle elezioni. "La precondizione per partecipare a queste elezioni per noi era una e una soltanto: la consapevolezza di poter proficuamente portare avanti il lavoro fatto fino a oggi. La bussola di questo lavoro è sempre stata una: il nostro territorio, le persone, la battaglia per riportare lavoro e sviluppo. Nessun progetto, per le difficoltà prima ricordate, oggi riesce a valorizzare queste idee e queste priorità in maniera adeguata. Non eravamo alla ricerca di candidature o posti in lista senza progetto politico" ha spiegato Damilano.