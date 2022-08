Berruto scende in campo con il PD e omaggia Tina Anselmi: "Porto la sua visione del mondo"

"Con la mia candidatura voglio portare in Parlamento la visione del mondo di Tina Anselmi": con queste parole, pronunciate davanti alla lapide della politica e partigiana imbrattata la scorsa notte con una svastica in vernice nera (subito cancellata), Mauro Berruto ha lanciato la propria candidatura alla Camera per il Partito Democratico.

È dunque un luogo simbolico quello scelto dall'ex ct della nazionale di pallavolo e attuale responsabile sport del PD per iniziare la propria campagna elettorale in vista delle elezioni politiche: "Anselmi - ha dichiarato Berruto - è stata la prima donna ministra, madre del Servizio Sanitario Nazionale universale e in prima fila nella lotta per la parità salariale e per la riduzione delle differenze di genere".