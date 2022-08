Doppio arresto per tentato furto in piazza Carlo Felice

Nei giorni scorsi gli agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Locale, sono intervenuti in un negozio in piazza Carlo Felice, in aiuto a un addetto della sicurezza che aveva segnalato la presenza di un soggetto responsabile del furto di capi di alcuni abbigliamento.

Gli agenti si sono subito messi all’inseguimento dell'uomo che nel frattempo si era dato alla fuga lungo via Lagrange e Via Mazzini per poi raggiungerlo e fermarlo in via Rattazzi, all'angolo con il corso Vittorio.

L’uomo, un ventenne di nazionalità marocchina, è stato arrestato per il reato di furto aggravato in flagranza e la refurtiva, consistente in alcuni capi di abbigliamento, è stata recuperata dagli agenti.

Più tardi, mentre gli stessi agenti erano intenti ad effettuare ulteriori accertamenti vicino allo stesso negozio, hanno notato una persona accovacciata in modo sospetto vicino a due biciclette. Si sono avvicinati e hanno sorpreso l’uomo con una tenaglia in mano con la quale aveva appena reciso la catena che assicurava le bici agli archetti di acciaio. Anche in questo caso, l’uomo, un cinquantenne di nazionalità italiana, è stato accompagnato presso il Comando di Via Bologna e successivamente tratto in arresto per il reato di furto aggravato, mentre le due biciclette, di proprietà di turisti olandesi, sono state riconsegnate ai proprietari.

Per entrambi i soggetti è stato disposto il processo per direttissima. Il giovane ventenne, incensurato, è stato condannato a due mesi con la condizionale mentre il cinquantenne sorpreso a rubare la bicicletta, essendo recidivo, dovrà scontare una condanna di quattro mesi.