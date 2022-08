Revocati i primi fogli di via agli Extinction Rebellion, gli attivisti: "La decisione era illegittima"

"Questa è la conferma che la decisione del Questore era arbitraria e illegittima” dicono gli attivisti. “Adesso chiediamo che siano revocati gli altri 12 fogli di via e che vengano bloccate eventuali nuove notifiche”.

È la mattina del 12 agosto quando Caterina, attivista di Extinction Rebellion, riceve una telefonata inaspettata: una convocazione dalla Questura di Pinerolo. Deve recarsi immediatamente agli uffici di polizia per firmare la revoca del foglio di via con il quale il Questore di Torino l'aveva allontanata per un anno dalla città in cui vive e studia. La gioia e la soddisfazione di Caterina, al telefono, sono palpabili "Su consiglio dell'avvocato, avevamo immediatamente inoltrato istanza di riesame in autotutela. L'esito positivo del riesame è arrivato in meno di tre settimane, in un mese di agosto in cui gli uffici pubblici lavorano a ritmo ridotto” racconta. “Questa è la evidente conferma della necessità di fare marcia indietro su una decisione arbitraria e illegittima del Questore di Torino".