In una giornata particolarmente impegnativa per il Soccorso Alpino Piemontese, che ha gestito complessivamente 22 interventi, uno dei più significativi è stato quello per aiutare un alpinista precipitato in discesa dal Rocciamelone, nel versante delle Valli di Lanzo.

L'uomo ha subito un trauma alla schiena intorno a quota 3300 metri ed è stato recuperato dall'Elisoccorso del Servizio Regionale, che poi lo ha condotto in ospedale con un codice verde.