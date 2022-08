Sovraffollamento, infiltrazioni e muffa: i sindacati di Polizia Penitenziaria denunciano le inaccettabili condizioni del carcere di Torino

Una richiesta di "verifica urgente delle condizioni igienico-sanitarie, e della salubrità sui luoghi di lavoro del carcere Lorusso e Cutugno di Torino". E' quella inviata da otto diverse organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria della casa circondariale torinese al provveditore regionale della Amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, oltre che al ministero della Giustizia, ai garanti dei detenuti regionale e comunale, al sindaco Lo Russo e allo stesso direttore del carcere.

"La richiesta - scrivono Sappe, Osapp, Sinappe, Uil Pa, Fns Cisl, Fsa Cnpp, Cgil PP e Uspp - è motivata dal fatto che potrebbero verificarsi epidemie non controllabili, anche in considerazione dell'elevato sovraffollamento circa il 35% in più rispetto all'attuale capienza. In molti locali ci sono cavi penzolanti, copiose infiltrazioni e muffa. È sufficiente, ma anche necessario, effettuare un sopralluogo e verificare de visu le condizioni di insalubrità dell'intera struttura".

La verifica, anche nell'area esterna, è richiesta per porre fine "a queste inaccettabili condizioni, con urgentissimi interventi che abbiano luogo; auspichiamo - concludono i sindacati di polizia - che a breve termine vengano restituite le condizioni di salubrità nei luoghi di lavoro per il benessere di tutta la comunità penitenziaria".