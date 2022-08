Cade dalle scale, ma è solo nel palazzo deserto per le ferie: anziano soccorso da un poliziotto fuori servizio

Un poliziotto del Commissariato Dora Vanchiglia libero dal servizio ha soccorso nella mattinata ieri un anziano signore ultraottantenne vittima di una caduta dalle scale all’interno di uno stabile in via Monginevro .

Ad attirare l’attenzione dell’agente che passava per caso in quella via, le urla della moglie del malcapitato che cercava disperatamente aiuto, senza trovare il soccorso di altri condomini, probabilmente assenti a causa dell’esodo estivo e delle uscite domenicali.