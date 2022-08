Ex Giudice di Pace, la denuncia di Giustizia & Sicurezza: "Incuria e degrado regnano sovrani, urge una soluzione" [FOTO]

Uno spettacolo poco edificante. "Il degrado all'interno regna sovrano, si trovano scale completamente danneggiate, rifiuti di ogni tipo ed estintori utilizzati da vandali e lasciati in mezzo ai corridoi", questa la denuncia fatta dal presidente Marina Trombini e dall'attivista dell'associazione Giustizia & Sicurezza Paolo Biccari, dopo la visita ai locali dell'ex Giudice di Pace, in via dei Mughetti, nel quartiere Vallette.

"Basta promesse, servono impegni concreti" "I locali, ormai vuoti da circa tre anni, sono accessibili a chiunque, difatti gran parte dei cavi elettrici, termosifoni ed intelaiature delle porte sono già state portate via. Abbiamo rinvenuto anche diversi giacigli di fortuna, con molta probabilità alcuni locali sono diventati riparo per senza tetto", proseguono i due esponenti dell'associazione, denunciando la situazione di incuria e degrado in cui si trova la struttura.