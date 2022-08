Furto in villa a Verolengo: i ladri scappano nella notte con un bottino di 30mila euro

Furto in villa a Verolengo: il bottino è di circa 30mila euro /foto di repertorio

Furto in villa nella notte, approfittando dell'assenza dei proprietari che si trovavano fuori casa. E' successo a Verolengo e sul caso stanno indagando i carabinieri di Chivasso: i ladri sarebbero riusciti a portare via preziosi per un valore di circa 30mila euro e si sono dileguati con il favore delle ombre.



Ad accorgersi del furto e a dare l'allarme sono stati gli stessi padroni di casa, che sono rientrati nella loro abitazione e hanno trovato i segni dell'effrazione, la cassaforte svuotata e i valori volatilizzati.



Gli inquirenti stanno ora lavorando sulle immagini delle telecamere di sicurezza, che potrebbero aver immortalato i responsabili. Ma si punta anche sui rilievi effettuati nella casa, sperando che la distrazione abbia fatto lasciare qualche impronta ai ladri.