Aggressione nel reparto detentivo delle Molinette di Torino: ferito un agente di Polizia Penitenziaria

Ieri pomeriggio, giovedì 25 agosto verso le 15,30 circa, un detenuto straniero diciottenne, arrestato dalla Polizia di Stato, è stato condotto al Repartino detentivo Ospedaliero le Molinette di Torino. Nel momento in cui l’Assistente Capo Coordinatore di servizio lo invitava ad accedere in cella, ha dato in escandescenza e ha iniziato a sputare ripetutamente, colpendo poi il personale e strattonandolo.

Il detenuto è stato poi calmato non senza difficoltà. La situazione non è degenerata ma uno degli Agenti ha accusato a seguito di una violenta strattonata forte dolore alla spalla destra ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette di Torino per le necessarie cure e dimesso con giorni 4 di prognosi.

A dare la notizia sono le Organizzazioni Sindacali del Comparto sicurezza Polizia penitenziaria : SAPPE, OSAPP, UIL PA P.P., SINAPPE, FNS-CISL, CGIL P.P. e FSA-CNPP.

Da tempo denunciamo che Il problema è divenuto serio e incontrollato e sempre da tempo denunciamo che i detenuti affetti da problemi psichiatrici devono trovare altra allocazione diversa dal carcere anche perché la Polizia penitenziaria non ha gli strumenti e la preparazione adeguata e specifica per gestire tali soggetti.

Il personale è stanco di subire invettive gratuite dai detenuti che sembrerebbero agire in tale modo perché impuniti.

Questa situazione fa inasprire terribilmente il personale e non può più tardare un energico intervento del Capo del DAP Renoldi e della Guardasigilli Cartabia prima che accada qualcosa di davvero irrimediabile."