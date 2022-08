Due auto rubate scoperte dalla Polizia locale di Moncalieri grazie alle segnalazioni di alcuni residenti

La Polizia locale di Moncalieri in questa torrida estate ha adottato la tolleranza zero contro la 'malasosta', ma più dei controlli rafforzati per ritrovare due auto che erano state rubate sono stati determinanti i residenti di Borgo San Pietro.

Quelle Fiat Panda 'sospette'

Le segnalazioni arrivate ai vigili nei giorni scorsi erano state ripetute e troppo puntuali per essere casuali. "Due vetture da molto tempo sono parcheggiate nello stesso punto. Tolgono parcheggi, non vorremmo fossero rubate, potete verificare?" era stato il senso delle diverse chiamate arrivate in centrale. Quelle due Fiat Panda in sosta da tempo in corso Trieste avevano sollevato più di un dubbio, in un periodo dell'anno che, complici le chiusure estive e le ferie di molti, fanno subito risaltare all'occhio certe novità, anche quando si tratta di quattro ruote.

La conferma della Polizia locale

Quando la Polizia locale di Moncalieri ha mandato alcuni agenti a controllare, in pochi attimi è emersa la verità: si trattava di auto rubate, così è scattato il sequestro e le auto sono state portate in deposito, prima di essere riconsegnate ai legittimi proprietari.