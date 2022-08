Entra in un supermarket in corso Giulio Cesare e aggredisce il proprietario lanciando bottiglie: 40enne denunciato per lesioni personali

E' entrato in un supermarket in corso Giulio Cesare e ha aggredito il titolare. Per questo motivo è scattata la denuncia per lesioni personali nei confronti di un uomo di 40 anni, di origine marocchina.

L'aggressore sarebbe entrato, secondo la ricostruzione della Polizia, per fare alcuni acquisti. In mano aveva una bottiglia e con sé un cane senza museruola, né guinzaglio. Il titolare ha chiesto quindi all'uomo di far uscire l'animale, scatenando la reazione violenta. Minacce e insulti, ma non solo: l'uomo avrebbe lanciato la bottiglia in direzione dell’impiegato e del titolare che, pur riuscendo a spingere il soggetto all’esterno, ha subito danni a causa delle altre bottiglie che il cliente ha raccolto per strada, lanciandole verso il negozio.