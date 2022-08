Notte Bianca in Gran Madre: da via Monferrato a via Romani, negozi aperti fino a mezzanotte

Una nuova edizione della “Notte bianca in Gran Madre”, giovedì 15 settembre, organizzata dall’Associazione Commercianti di Borgo Po per rilanciare il quartiere.

Presentata questa sera in III Commissione della Circoscrizione 8, coinvolgerà la zona la pedonalizzata via Monferrato, ma anche la stessa piazza della Gran Madre, via Villa della Regina, via Cosmo e via Romani. “Noi crediamo nel Borgo - ribadiscono dall’associazione -. Proprio per questo abbiamo affittato per l’evento il plateatico di tutte le vie, perché l’intento era di coinvolgere il borgo per intero”.

Negozi e attività saranno aperte al pubblico fino a mezzanotte. Presenti anche hobbisti, creativi e artisti. “Abbiamo deciso di creare una notte bianca un po’ diversa anche perché abbiamo raccolto molte richieste da parte dei residenti e dei frequentatori dei locali, i quali avevano notato che rispetto a una volta la Gran Madre aveva perso tono”.

Da qui l’impegno per la nuova notte bianca, ma anche per proporre iniziative in maniera costante, tra gli obiettivi della rinnovata associazione: “Ci piacerebbe fare un evento al mese - conferma la presidente Ester Vittoria Gulisano -che sia una notte bianca o una festa del borgo”.

"Contento che la neo nata associazione sia così propositiva verso il territorio. Speriamo vengano proposti sempre più eventi a Borgo Po" aggiunge il coordinatore Dario Pera.

