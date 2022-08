Incendio a Rivarolo Canavese, bruciano una cascina e un fienile in frazione Argentera

Allarme incendio, questa mattina, a Rivarolo Canavese, in frazione Argentera. Le fiamme hanno interessato una cascina e un fienile e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.



Il rogo si è sviluppato a causa della presenza di alcune rotoballe: la colonna di fumo è visibile anche a grande distanza.



Intanto Coldiretti apre la gara di solidarietà: "L’incendio ha distrutto un intero capannone adibito a fienile e pagliaio dell’Azienda agricola dell’allevatore Vittorino Merlo. Tutti salvi i 150 capi di bovine frisone da latte, ma un disastro di queste proporzioni mette in ginocchio qualsiasi allevamento già provato dalla penuria di alimenti e lettiere per gli animali. Da mesi, infatti, non solo fieno, mais e paglia hanno raggiunto prezzi impossibili, ma è sempre più difficile reperirli sul mercato per via della siccità che ha abbattuto le produzioni di campi e prati. Per questo stesso motivo le aziende agricole si ritrovano con scorte ridotte, come se si trovassero a un anno dagli sfalci invece che nel pieno dell’annata agricola, con una drammatica incertezza sugli approvvigionamenti dei prossimi mesi".