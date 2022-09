A Riva di Chieri la 18esima "Fiera Zootecnica per la valorizzazione del vitellone piemontese della coscia I.G.P.

Cascine Piemontesi, il consorzio nato e sostenuto da Confagricoltura per promuovere e commercializzare le produzioni agricole e agroalimentari del nostro territorio, partecipa insieme a Confagricoltura Torino alla 18ma edizione della "Fiera Zootecnica Regionale per la valorizzazione del vitellone piemontese della coscia I.G.P.", manifestazione organizzata dal Comune di Riva presso Chieri, in programma per domenica 4 settembre.

Obiettivo di Cascine Piemontesi è la valorizzazione dei prodotti di qualità, delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e delle attività ludico-creative connesse alle imprese agricole.



Sono già un centinaio le aziende che hanno già aderito a Cascine Piemontesi; per oltre il 50% situate nelle Langhe e nell’Albese, ma è in crescita il numero di quelle del Monregalese, Saluzzese, Saviglianese, Cuneese, Torinese e Astigiano. Aderiscono a Cascine Piemontesi allevatori, apicoltori, produttori di ortofrutta, castagne, cereali e di altre coltivazioni agricole, del comparto lattiero caseario, corilicolo e vitivinicolo.



In occasione della Fiera Zootecnica, Cascine Piemontesi con Confagricoltura Torino, organizza il "V Simposio sulla Piemontese", abbinato a una cena dove la carne della nostra razza bovina più importante sarà valorizzata con ricette specifiche in abbinamento a vini del territorio dallo chef Lorenzo Bechis della “Rosa Bianca” di Chieri. L’incontro si svolgerà alla cascina “Al Colombè”, in via Colombaro 3 a Buttigliera d’Asti, che è la struttura della Rosa Bianca dedicata agli eventi.



Al tavolo dei relatori siederanno il sindaco di Riva presso Chieri Lodovico Gillio, il presidente di Cascine Piemontesi Enrico Allasia e il presidente di Confagricoltura Torino Tommaso Visca con il direttore Maria Luisa Cerale. Ad essi si affiancherà Alessandro Filippa, direttore commerciale di Coalvi (Consorzio di Tutela della Razza Piemontese).