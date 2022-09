La Fiera del Peperone di Carmagnola dal 2 all’11 settembre si festeggia un vero protagonista della tavola

Tutto pronto per l’avvio della 73^ Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola che propone un ricco cartellone con 10 intensi giorni di eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi e per tutte le età.

Organizzata dal Comune di Carmagnola in un’area espositiva di oltre 10.000 mq, con 8 piazze dedicate di cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e più di 200 espositori, la manifestazione rende protagonista il suo prodotto agricolo per eccellenza tra degustazioni, show cooking, talk show, cene a tema, street food, concerti e spettacoli di vario genere, iniziative solidali, area bimbi, una grande rassegna commerciale e altro ancora.

La prima giornata di venerdì 2 settembre inizierà alle ore alle ore 18:30 con l’inaugurazione a Palazzo Lomellini della mostra “Tra magia e geometria. La Pittura di Francesco Casorati. Un percorso artistico indipendente” curata da Elena Pontiggia e allestita in collaborazione con l'Archivio Casorati. Alle ore 21 in Piazza Manzoni, il taglio del nastro da parte delle autorità con la musica della Società Filarmonica di Carmagnola che condurrà il pubblico sino al palco di Piazza Sant’Agostino, dove verrà inaugurata ufficialmente l’edizione in un evento condotto da Tinto, il conduttore di Camper su Rai 1, al quale seguirà lo spettacolo degli esilaranti comici Marta & Ganluca da Zelig.

Per il collaterale Il Foro Festival è in programma la cena in bianco con dress code elegante tematico dal titolo “Vivere White Edition” organizzato da Stay Club e Consulta Giovanile della città. Tra gli altri eventi sono in programma l’inaugurazione di Cà Peperone – la casa delle eccellenze enogastronomiche locali, musica e balli in altre piazze del centro.

Per ciò che riguarda il gusto, oltre alla prima cena del Ristorante della Fiera, i visitatori troveranno i bellissimi peperoni e gustose pietanze nella storica “Piazza dei Sapori”, nel “Villaggio del Territorio”, nel “Mercato dei produttori del Consorzio”, negli street food dei Giardini del Castello e nel “Pizza Village Solidale” allestito nei Giardini Unità d’Itala dove, per ogni pizza sfornata, il Comune devolverà 1 euro alla Fondazione di Comunità di Carmagnola per un suo progetto sociale.

Alla manifestazione sarà presente anche l’associazione Ristoranti della Tavolozza, che presenzierà alle premiazioni dei concorsi di cucina riservati alle scuole alberghiere ed alla food blogger, inoltre saranno consegnati premi agli chef, che hanno proposto men+ a basso indice glicemico.

“I temi della sostenibilità ambientale e della salute oltre alla difesa e alla promozione del territorio, sono da sempre al centro della nostra attività – dichiara Claudio Porchia presidente dell’associazione Ristoranti della Tavolozza – L’edizione 2022 della Fiera del Peperone di Carmagnola dedicherà ampio spazio a questi temi, in particolare nel “Salotto della Fiera” allestito in piazza Sant’Agostino, dove Fata Zucchina, al secolo Renata Cantamessa, proporrà il format #tivogliogreen, storie locali e globali dedicate all’innovazione sostenibile, alle imprese, alla robotica green e all’agroalimentare. Ed è stato per noi un piacere ed un onore poter collaborare alla realizzazione di alcuni eventi legati da questa attenzione ad una cucina più attenta all’ambiente ed alla salute”

In www.fieradelpeperone.it è disponibile il catalogo completo con tutte le informazioni sul programma e sugli espositori.