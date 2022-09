Blitz contro lo spaccio di droga: due arresti in centro. Uno aveva tentato la fuga dentro Porta Nuova

Nel primo caso, a destare i sospetti degli agenti è stata la fuga improvvisa di alcune persone alla vista della Volante. Scattate le verifiche, un cittadino marocchino di 29 anni è stato trovato con un frammento di hashish in mano. Ma con sé aveva anche un altro frammento della sostanza stupefacente e tre pastiglie di una sostanza proibita, che l'uomo ha provato a far sparire ingoiandone due. Gli uomini delle forze dell'ordine gli hanno fatto cambiare idea, ma lo hanno comunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il secondo arresto è avvenuto in corso Vittorio Emanuele II: anche in questo caso, la fuga di un uomo - entrato nella stazione di Porta Nuova - ha destato più di un sospetto. Trovano nel negozio di elettrodomestici che si affaccia su via Sacchi, gli agenti lo hanno fermato. In gola aveva 14 involucri contenenti crack. Anche per lui sono scattate le manette.