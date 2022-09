La moto prende fuoco subito dopo il rifornimento: paura a Moncalieri

Lunghi attimi di paura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 agosto, sul ponte Nuovo di Moncalieri, dove una moto ha preso mentre era in movimento con il centauro a bordo.

Il 64enne ha avuto la prontezza di fermarsi subito e scendere, prima che le fiamme avvolgessero e distruggessero il mezzo in pochi istanti. Poco prima era andato a fare il pieno di benzina e forse il problema è nato proprio lì.

La Polizia locale di Moncalieri ha chiuso subito la strada, in modo che i pompieri potessero potessero spegnere l’incendio, per fortuna in tempi rapidi la circolazione ha ripreso in modo regolare.