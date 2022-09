A Nichelino il boom delle bollette dell'energia fa salire del 20% i prezzi della piscina comunale

Il boom delle bollette fa sentire tutto il suo peso anche a Nichelino. Dopo che la sezione locale della Croce Rossa è stata costretta ad aumentare le tariffe del trasporto privato, il caro energia fa schizzare in alto anche i prezzi della piscina comunale

L'Amministrazione, infatti, approvato in via definitiva le nuove tariffe proposte dal Centro Nuoto, gestore dell'impianto di via Vittime di Chernobyl, dopo che già era venuta in aiuto della struttura nel 2020-21 durante i lunghi e difficili mesi della chiusure e del Covid. L'aumento medio è di circa il 20%, con punte che arrivano a sfiorare il 30%, ma è stata una scelta quasi obbligata alla luce della situazione attuale e dei costi della luce e del gas.

Tutte le tariffe (e i relativi aumenti)

La quota annua iscrizione (comprensiva di assicurazione) passa da 25 euro a 35. Il Corso di nuoto adulti (1 volta la settimana – singolo ingresso) da 6,25 a 7 euro. Il corso di nuoto ragazzi/studenti (1 volta la settimana – singolo ingresso) da 6,25 a 7,50 euro. Il Corso di nuoto piccoli 3-5 anni (1 volta la settimana – singolo ingresso) da 6,70 a 8,50 euro. Resta invariato il corso di nuoto acqua baby – fino a 36 mesi (1 volta la settimana – singolo ingresso) a 9 euro e il corso di fitness (gym, acqua step, ecc..) 1 volta la settimana – singolo ingresso) a 8,50 euro.

Aumenta anche il corso di nuoto per gestanti (1 volta la settimana – singolo ingresso) da 6,50 euro a 8,50 Corso di fitness (1 volta la settimana – singolo ingresso) passa da 10 a 11 euro e il nuoto libero – singolo ingresso da 6 euro a 7.

"Aumenti in linea con quelli di altri impianti"

"Da un'analisi comparata dell’Ufficio Sport delle tariffe all'utenza in vigore in alcuni impianti natatori dell’Area Metropolitana di Torino - si legge nella delibera della giunta di Nichelino - si evince che le tariffe proposte dal Concessionario risultano in linea rispetto a quelle adottate dai gestori di tali impianti". Gli aumenti, insomma, sono inevitabili, a fronte dell'incremento dei costi prodotto dal boom delle bollette. Ora si attendono buone nuove da Roma e dalla politica nazionale.