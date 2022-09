Benzina, quali sono i distributori meno cari di Torino? La lista per fare il pieno senza spendere un capitale

E' però possibile rifornirsi in distributori meno cari rispetto alla media? Assolutamente sì. Ecco quindi una lista delle pompe di benzina che applicano i prezzi più convenienti, tanto a Torino quanto nella cintura cittadina. Una mappa, aggiornata al primo giorno di settembre, che potrebbe far risparmiare e non poco gli automobilisti.

Chi per lavoro o posizione geografica dovesse transitare da Casellette, non può non fare tappa alla Tamoil di corso Susa 4: con la benzina venduta a 1,659 euro al litro e il prezzo del diesel a 1,779, questo è in assoluto il distributore più economico della provincia di Torino. Si risparmia parecchio anche a Rivoli, alla Q8 Easy di strada Fornas: la benzina costa 1,695 €/l, il diesel invece 1.855 €. Cambiando zona, a Orbassano, in strada Stupinigi 10, è possibile fare il pieno spendendo relativamente poco presso il distributore Retitalia che eroga la benzina a 1,699 €, e il diesel a 1,839 €. Buoni anche i prezzi praticati al Carrefour di via Cesana, a Nichelino, nella cintura Sud di Torino: la benzina viene data a 1,709 €, diesel a 1,819 €.