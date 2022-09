Asl To5, a Rosetta Borghese la guida dei Distretti di Moncalieri e Nichelino

Rosetta Borghese, 57 anni, laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 2001 all’Università degli Studi di Torino e, successivamente si è specializzata in Igiene e medicina preventiva. Dopo alcune brevi esperienze al San Giovanni Battista Molinette di Torino nel 2003 e ad Asti nel 2005, la dottoressa Borghese ha sempre prestato servizio, con diversi incarichi dirigenziali, nell’ambito dell’Asl To5. Ora la nomina alla guida dei due popolosi distretti dell’Azienda sanitaria. Un posto ricoperto per moltissimi anni dalla dottoressa Teresa Bevivino.