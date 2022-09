Rivarolo, tensioni ad un gazebo elettorale della Lega

Momenti di tensione nella mattinata di oggi, sabato 3 settembre, al mercato di Rivarolo Canavese, dove la sezione locale della Lega aveva allestito un gazebo per la campagna elettorale.

“Un ragazzo - commenta il segretario della sezione della Lega rivarolese Paolo Frija - inizialmente ha rivolto epiteti irripetibili e gesti osceni verso i militanti presenti al banchetto, che attendevano l’arrivo dei nostri candidati Alessandro Giglio Vigna, Astrid Sento e Cesare Pianasso. Successivamente si è avvicinato urlando insulti contro la Lega e i suoi sostenitori, ha sottratto e danneggiato del materiale ed è fuggito correndo per poi essere fermato da Vigili Urbani e Carabinieri di Rivarolo”.

“Non denunceremo il ragazzo - conclude Claudio Leone, responsabile della Commissione Legalità della Lega piemontese presente durante l’aggressione - Siamo noi adulti a dover dare loro l’esempio, modulando l’agóne politico in opportunità per i giovani non in odio, che poi si sfoga in strada”.

Condanna ogni tipo di violenza anche da parte del sindaco di Rivarolo Alberto Rostagno.