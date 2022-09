A San Carlo Canavese ritrovato il corpo senza vita di un imprenditore

Ritrovatoil corpo di un imprenditore 43enne di origine albanese scomparso da casa a Mathi il 2 settembre scorso. I carabinieri della Compagnia di Venaria, nel corso delle ricerche hanno ritrovato ieri pomeriggio il suo cadavere a San Carlo Canavese, in aperta campagna.

Ara Fatmir, questo il nome dell'imprenditore ritrovato morto, nel 2018 era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. La donna, all'epoca, aveva anche rivelato le cattive frequentazioni del marito, titolare dell'azienda Nuova Edile. Nei guai insieme al 43enne era finito anche un Carabinieri, suo vicino di casa, che per lui fatto delle ricerche in un database rivelandone le informazioni.

Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri per stabilire le cause del decesso di Ara Fatmir, coordinate dalla Procura di Ivrea per comprendere circostanze e cause del decesso.