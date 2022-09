U2YouFestival: verso la conclusione con una rassegna cinematografica e una teatrale

Promossa da Il Mutamento, si avvia alla conclusione UP2YOU FEST, manifestazione che si avvale della massima libertà nelle tematiche e nella scelta delle proposte, con il desiderio di essere presente nell’attualità senza dimenticare, ma anzi tesaurizzando l'esperienza di lungo corso realizzata dall’Associazione, per condividerla con forze giovani e nuove.

L'ultima parte della rassegna fa maggiormente riferimento al patrimonio delle ventisette edizioni dell’ISAO Festival; oltre che a San Pietro in Vincoli, si apre al centro città in collaborazione con Museo nazionale del Cinema e alla periferia, in collaborazione con il Mufant - Museo del Fantastico e della Fantascienza.

Dal 12 al 14 settembre, breve rassegna cinematografica al Cinema Massimo, con la proiezione di diversi film di Christopher Nolan, David Cronenberg e R. W. Fassbinder.

Dal 15 al 18 settembre sono previsti diversi spettacoli a San Pietro in Vincoli Zona Teatro, tra cui la prima assoluta de Nel Buio Sospeso di Giordano V. Amato e Massimo Giovara, l’anteprima di Japlane del giovane coreografo Aurelio di Virgilio, diversi concerti, tra i quali quello del pianista ucraino Lubomyr Melnyk, con il suo stile unico che lo ha portato a stabilire, nel 1985, due record mondiali, documentati su pellicola e con audio completo, al Sigtuna Stiftelsen in Svezia: ha sostenuto velocità di oltre 19,5 note al secondo in ciascuna mano e ha suonato tra 13 e 14 note al secondo per un'ora intera. Melnyk ha composto oltre 120 opere, principalmente per pianoforte solo e doppio pianoforte, e alcune per pianoforte con ensemble.