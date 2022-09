A Carmagnola Peperone fa rima con solidarietà

Peperò 2022, La kermesse che rende protagonista l’ortaggio per eccellenza del territorio, prosegue con un inizio settimana ricco di appuntamenti. La storica manifestazione, che quest'anno punta i riflettori su sostenibilità e temi del green, vedrà ancora in queste giornate moltissime iniziative e numerosi ospiti di rilievo tra incontri, talk show, cultura ed eventi musicali, firmati dal Foro Festival.

Nell’area espositiva con 2500 posti a sedere e oltre 200 espositori di cui 100 alimentari, il gusto è protagonista con pietanze per tutti i gusti con la storica “Piazza dei Sapori” di Piazza Mazzini, il “Villaggio del Territorio” nella Zona del Salone Fieristico di viale Garibaldi, il “Pizza Village Solidale” nel Giardini Unità d’Italia con 1 euro per ogni pizza che sarà devoluto alla Fondazione di Comunità di Carmagnola, il “Mercato dei produttori del Consorzio” In Via Gobetti, Piazza Mazzini e Via Porta Zucchetta, vari street food nei Giardini del Castello e in altre aree.

Tra gli eventi di martedì 6 settembre, di assoluto rilievo è la presentazione del nuovo progetto editoriale della giornalista, autrice e divulgatrice agro-scientifica Renata Cantamessa, in arte Fata Zucchina.

“Nel suo libro, Renata illustra con un linguaggio semplice e narrativo molti dei ruoli che la vitamina C svolge nel corpo umano. Lo fa tramite l’interrogatorio condotto dal Commissario Pep, il peperone di Carmagnola”.

Ecco come la Prof.ssa Federica Di Nicolantonio (Professore Associato del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino e Direttore del laboratorio di Epigenetica del Cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS) descrive, nella sua prefazione, il nuovo libro Renata Cantamessa – Fata Zucchina, “CONFESSIONE DI UNA VITAMINA – La vitamina C si rivela al peperone”, con la sua revisione scientifica e la devoluzione benefica a favore della Fondazione Piemontese della Ricerca sul Cancro di Candiolo.

“Le ultime ricerche scientifiche condotte indipendentemente nei laboratori americani e nell’Istituto di Candiolo – continua la Ricercatrice di fama mondiale - indicano che la vitamina C, solo se somministrata ad alti dosaggi per endovena, può contribuire ad attivare le cellule del sistema immunitario e favorire l’azione dell’immunoterapia contro i tumori. Ma sono necessarie altre sperimentazioni per comprendere se la vitamina C possa effettivamente potenziare l’azione delle attuali terapie anti-cancro”.

La tecnica narrativa coinvolgente, l’inventiva graffiante e il registro stilistico incalzante della Fata-divulgatrice tornano a servizio di una grande missione scientifica, come ribadito dalla SIC - Società Italiana di Cancerologia nella concessione del suo patrocinio gratuito a questo nuovo progetto della Cantamessa: regalare ai lettori di tutte le età un focus accessibile di verità sulla vitamina più “multitasking” e discussa, che il Covid ha riportato in scena tra falsi miti e bufale digitali, togliendo spazio e voce al suo reale potenziale già noto e, in parte, ancora da rivelare.

Alla Ricerca il compito di aggiungere le pagine mancanti a questo prontuario pocket dal sapore investigativo che vede il peperone protagonista grazie al suo contenuto di vitamina C, il più alto tra tutte le referenze di frutta e verdura. Sotto il cappello di “PROVA-C anche TU”, coronano la storia importanti pagine guida a disposizione del lettore per rendere maggiormente efficace l’utilizzo della vitamina C tramite l’alimentazione.

Il volume è stato realizzato con il sostegno non condizionante di Nergi, il baby frutto piemontese ad alta sostenibilità e alto contenuto di vitamina C, e la charity animerà il progetto “Elisa Raspino”, in ricordo della giovane biologa nutrizionista di Dogliani – dipendente di Ascom Bra e paziente dell’Istituto di Candiolo - recentemente scomparsa dopo una lunga malattia.

LE ALTRE PROPOSTE DELLA GIORNATA

Interessanti saranno i talk show del Salotto della Fiera condotti da Renata Cantamessa (Fata Zucchina), con i suoi ospiti per tematiche tra innovazione sostenibile, ricette a basso tasso di glicemia, benessere psicofisico, apicoltura e molto altro. Anche Cà Peperone, progetto di Marco Fedele, organizza incontri su spreco alimentare, degustazioni, giochi curiosi enogastronomici, wine tasting e musica.

Il collaterale Il Foro Festival, propone nel Foro Boario di Piazza Italia alle ore 21 il concerto del Sunshine Gospel Choir, una formazione di ben 40 elementi diretta da Alex Negro. Con il loro repertorio sono in grado di emozionare chiunque. L'ingresso per il concerto è gratuito, con posti a sedere a disposizione fino ad esaurimento.

In piazza Sant’Agostino, alle 22 è in programma il concerto che rende omaggio a Fred Buscaglione. Un viaggio tra le emozioni più forti che il cantante ha lasciato nella musica italiana con le sue più belle canzoni, grazie al concerto “I criminalmente belli”.

Durante la giornata resterà aperta l’area della grande rassegna commerciale e la sera sono in programma anche musica e balli di vario genere in alcune piazze del centro storico.

Per i più piccoli e le famiglie c’è Bimbi in Fiera in ampi spazi allestiti nei Giardini del Castello, con i bellissimi animali dell’associazione Natural Farm, laboratori. Lunedì alle 21 Pepper Magic Show a cura del Folletto Piluca’x e il truccabimbi di Madame Zorà.

Arte in primo piano, in sinergia con l’Archivio Casorati a Palazzo Lomellini nella mostra “Tra magia e geometria. La Pittura di Francesco Casorati. Un percorso artistico indipendente”.

Il prestigioso allestimento ripercorre in una trentina di opere, le tappe più significative della lunga carriera dell'artista, suddividendola in quattro “focus” principali dedicati per scelta solo alle sue opere pittoriche e selezionate per il loro significato emblematico dalla curatrice Elena Pontiggia, che, nel suo saggio introduttivo al catalogo, sottolinea il carattere del tutto originale e indipendente del percorso artistico di Francesco Casorati.

Nella Chiesa di San Filippo la mostra “Nel Cuore di Maria – 5 secoli di devozione”, dedicata al 500° anniversario del primo Voto che la comunità cittadina espresse all’Immacolata Concezione Vergine Maria, Patrona della Città. L’esposizione propone una simbolica rappresentazione di quanto avvenne nel novembre 1522 in piazza Sant’Agostino ed accoglie importanti opere d’arte appartenenti al patrimonio artistico di Carmagnola, come gli ex voto commissionati dalla Città ed altre meravigliose opere che vengono presentate per la prima volta al pubblico dopo i recenti restauri.