"Mito per la città": 85 concerti illuminano i luoghi sociali e le periferie

Nuova edizione “Mito per la città” prende il via già nella serata di oggi, lunedì 5 settembre, in concomitanza con il festival MiTo Settembre Musica.

Giunto alla sua quattordicesima edizione, MITO per la Città rinnova ancora il principio fondamentale di portare buona musica anche fuori dalle sale da concerto.

85 performance dal 5 al 25 settembre

Quasi un centinaio gli eventi lungo le periferie geografiche e sociali di Torino che trasformeranno con brevi proposte musicali luoghi che raccontano attività, servizi e storie diverse.

Piccoli concerti dedicati ai centri di assistenza alla disabilità, alla salute fisica e mentale e all’accoglienza di chi è in difficoltà.

Dai nidi alle scuole alla case di riposo

La musica va a parlare direttamente ai bambini di nidi e scuole e agli anziani delle case di riposo, ma anche alla Casa Circondariale della città e all’Istituto di Candiolo.

