Collegno, opposizione all'attacco sulle baraccopoli in zona Fermi: "Aumentano degrado e insicurezza"

L'opposizione di centrodestra va all'attacco a Collegno, denunciando una situazione sempre più grave nel quartiere Borgata Paradiso, il più popoloso della città. "Le baraccopoli presenti in zona Fermi sono un problema molto sentito dai collegnesi. Nonostante tutto, dopo diversi anni non si riesce a riportare la situazione alla normalità contrastando degrado e insicurezza sempre crescenti" attaccano in una nota congiunta Lega e Fratelli d'Italia.

“Il Sindaco ha confermato ciò che dico da tempo in Consiglio Comunale. Casciano si lamenta di essere solo e probabilmente lo è pure all’interno della sua stessa Giunta visto che più volte i suoi assessori non si sono dimostrati all’altezza nella gestione della città. Inoltre, questa amministrazione sembra essere sola pure sul profilo politico-istituzionale e quindi non è in grado di risolvere i problemi di Collegno”, dichiara Giovanni Parisi, Consigliere Comunale Lega Salvini Collegno e Segretario cittadino della Lega.

Parisi poi aggiunge: “Spiace però vedere Collegno come una città del Terzo Mondo. In zona Fermi, capolinea della metropolitana e porta di accesso della città, sono presenti numerose baracche. Sono anni che perdura questo degrado e l’insicurezza è avvertita dai cittadini”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alberto Romeo, referente cittadino di Fratelli d’Italia: “Chi è causa del suo male pianga se stesso! Trovo assurdo che il Sindaco Casciano faccia la vittima per una situazione creata dalla stessa amministrazione comunale che lui governa! Nè l’assessore competente né lo stesso sindaco hanno vigilato sull’ecocentro comunale, fonte dei materiali con i quali vengono costruite le baracche. Per questo ho fatto un esposto ai Carabinieri della forestale per far sì che indaghino su chi ha la responsabilità del continuo furto di materiali dall’ecocentro".

"Ora dopo le nostre denunce e quelle dei tanti cittadini esasperati si scende a fare propaganda. Dov’era però il sindaco negli ultimi anni mentre noi denunciavamo invano tutto questo?”, conclude Romeo.