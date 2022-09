Presentati i candidati del PD ad Asti, l'on. Gribaudo: "Ci stiamo battendo per i giovani, con la missione di riportarli alle urne"

Nel corso di una lunga e articolata conferenza stampa – convocato presso l’ex sala consiliare del Municipio di Asti e alla quale ha preso parte anche Luca Castaldo in rappresentanza astigiana dell’alleato PSI –, il Partito Democratico ha presentato ufficialmente tutti i propri candidati ‘in corsa’ nei collegi elettorali in cui è inserito il territorio astigiano. Il compito di fare ‘gli onori di casa’ è spettato, oltre che al segretario provinciale Riccardo Fassone, ai due candidati espressione del territorio, ovvero Andrea Ghignone e Ornella Lovisolo.

Dopo di loro hanno preso la parola Bruna Sibille, in passato a lungo assessore regionale alla Montagna e già sindaco di Bra per un decennio, l’ex sindaco di Alessandria Rita Rossa e Daniele Borioli.

L’On. Chiara Gribaudo, capolista alle prossime politiche nel collegio plurinominale di Cuneo, Asti e Alessandria, ha affrontato il tema del caro energia, affermando: “quanti ora chiedono provvedimenti d’emergenza: avrebbero potuto contribuire iniziando a non far cadere il governo Draghi con conseguente indebolimento del Paese”.

"A questo tavolo - ha proseguito Gribaudo - ci sono numerosi relatori e io confido si sia riusciti a trasmettere il senso di una squadra che nell’insieme è fortemente coesa. Per quanto mi riguarda, vorrei sottolineare in particolare tre aspetti: il tema dell’occupazione femminile, che si correla alla crisi occupazionale in atto; le politiche per i giovani e il caro-energia. Sul primo fronte, con la stagflazione in corso e gli stipendi fermi dal 1990, rischiamo di trovarci ad affrontare una gravissima crisi sociale ancor più pesante per le donne, pertanto è fondamentale che alcuni gap vengano colmati.

Il PD si sta poi molto battendo per i giovani, con la missione di riportarli alle urne. So che la maggioranza di loro che hanno già deciso di votare appoggiano la nostra lista e la nostra coalizione, forse perché hanno capito che altre forze, nonostante i proclami e nonostante avessero una ministra per le Politiche Giovanili (riferimento a Giorgia Meloni, che rivestì quel ruolo in un governo Berlusconi, ndr.), per loro non hanno fatto praticamente nulla.

Sul caro energia, poi, sarebbe bastato che le forze politiche che ora fanno proclami e invocano provvedimenti d’emergenza non avessero fatto cadere il governo Draghi, con conseguente indebolimento del Paese.

Guardando alla nostra regione, voglio ricordare che, nonostante circa un quarto dei piemontesi sia over 65, non c’è una legge sull’autosufficienza e riportare l’attenzione sulla sanità, tema che ci accomuna tutti e sul quale la Regione non sta andando nella direzione giusta: non si capisce che futuro si prospetti per i servizi affidati a Marrone e Icardi".

"Non va meglio sul turismo - ha concluso Gribaudo - siamo terre belle e ricche, ma dobbiamo fare ancora di più e meglio e dobbiamo farlo insieme. In questo tempo di profondi cambiamenti serve una visione del territorio che guardi oltre i campanilismi. Su queste battaglie si deve lavorare assieme, con determinazione, perché il modello pre Covid, che già funzionava male prima, è totalmente esploso durante la pandemia.

Dobbiamo scegliere su quale modello di Paese vogliamo costruire il futuro, noi del PD cogliamo costruire insieme un modello di vita sostenibile. Nelle urne, il 25 settembre, tutti gli elettori saranno chiamati a scegliere che tipo di Paese vogliono costruire".