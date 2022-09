Torino ricorda il Generale Dalla Chiesa: "Con Stato credibile mafia non ha speranza. Grazie per sua eredità" [FOTO e VIDEO]

Torino ricorda il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a 40 anni dall'attentato di mafia in cui venne ucciso: a perdere la vita insieme a lui, nella strage di via Carini, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Questa mattina al Comando provinciale dei Carabinieri si è svolta la cerimonia commemorativa, dove è stata deposta una corona in suo onore.

"Dalla Chiesa ha impersonificato motto Carabinieri"

A prendere la parola Generale Antonio Di Stasio, Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta: "Dalla Chiesa ha impersonificato il motto dei Carabinieri: il nostro lavoro si può fare solo con la fede che lui ha dimostrato nell'Arma e nei valori della legalità, che noi vogliamo sempre difendere".

"Con Stato credibile la mafia non ha speranza"

"Grazie al generale Carlo Dalla Chiesa - ha aggiunto - per l'importante eredità che ci ha lasciato. Grazie per aver fatto in modo che la mafia uscisse dal desiderio di tutti di dire che non esisteva. E grazie perché ha fatto capire che se si fa guerra tra guardia e ladri, la mafia vince sempre. Ma se si rende lo Stato credibile ai cittadini, la mafia non avrà nessuna speranza. Coinvolgiamo la gente, le istituzioni, i giovani: questa è l'eredità di Dalla Chiesa".