Bandiera verde, si scaldano i motori per Autolook Torino: i bolidi sfilano sotto il Caval 'd Brons

L'attesa è (quasi) finita. Da domani - 7 settembre - i bolidi a quattro ruote che hanno fatto la storia dell'automobilismo romberanno e faranno bella mostra di sé nel cuore di Torino. Comincia infatti Autolook Week Torino , manifestazione che si propone come una passeggiata che dal 7 all’11 settembre accompagnerà i visitatori tra le emozioni del motorsport, tra quei modelli che ne hanno scritto la storia e che sono entrati di diritto nei ricordi e nell’immaginario degli appassionati.

Sarà piazza San Carlo il cuore della manifestazione: il museo a cielo aperto dove saranno esposti oltre 50 modelli iconici di tutti i tempi di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP, opere d’arte contemporanea di una mostra gratuita per il pubblico che farà parte dei festeggiamenti per il centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza.

La festa alle Ogr

Mercoledì 7 settembre alle OGR ci sarà anche un momento di celebrazione: sono gli Autolook Awards, con i grandi nomi del motorsport, piloti e giornalisti al centro della cerimonia di premiazione, che si svolgerà alle OGR in corso Castelfidardo 22, con il sostegno di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, a partire dalle ore 17 e che sarà condotta da Federica Masolin, giornalista Sky.

Lo show nelle strade del centro

Alle 19 in piazza San Carlo sarà il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, insieme ad Andrea Tronzano, Assessore Bilancio e Finanza Regione Piemonte, Andrea Levy e Federica Masolin a dare il via allo show dinamico, un’inaugurazione spettacolare tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello dedicata al pubblico che potrà veder sfilare a pochi metri alcuni tra i modelli che hanno scritto la storia del motorsport, presentata dai conduttori di ToRadio, che nel pomeriggio si sono occupati dell'intrattenimento dei visitatori dell’esposizione.