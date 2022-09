Moncalieri, una serata per parlare di astronomia attraverso l’arte e il cinema a Cascina Vallere

Cinema e teatro per raccontare il ritrovamento della Meteorite Cavezzo avvenuto nel gennaio 2020. Il documentario, realizzato da Il Piccolo Teatro D’Arte e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, mette insieme le voci di chi ha partecipato attivamente al ritrovamento della Meteorite Cavezzo guidato dalla rete PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera), accompagnate da suggestioni letterarie a cura degli attori della compagnia de il Piccolo Teatro d’Arte.

La serata, in programma domani, venerdì 9 settembre, dalle ore 21 presso l'anfiteatro di Cascina Vallere, è patrocinata dalla Città di Moncalieri e si concluderà con una osservazione guidata con i telescopi a cura di INAF Osservatorio Astrofisico di Torino.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 1° gennaio 2020 alle 18:26:53, otto stazioni della rete PRISMA hanno rilevato una brillante palla di fuoco nei cieli del nord Italia. (…) i primi calcoli definiscono una potenziale area di probabile caduta di circa 3 Km quadrati, in prossimità dell'abitato di Disvetro, nel comune di Cavezzo - in provincia di Modena (…) la Meteorite Cavezzo è finora il più piccolo reperto ritrovato con il metodo della traiettoria atmosferica visibile. E sono solo poco più di 20 le meteoriti ritrovate grazie ad una rete sistematica di osservazione.

Questo ritrovamento rappresenta un risultato scientifico di enorme importanza ottenuto dalla rete PRISMA il cui scopo è quello di realizzare una rete di camere all-sky per l’osservazione di meteore brillanti, al fine di determinare le orbite degli oggetti che le provocano e individuare le aree della caduta di frammenti per poter recuperare le meteoriti. PRISMA è un progetto aperto in cui tutti posso collaborare alle attività di ricerca, da realtà professionali alle scuole e anche i singoli cittadini. I dati raccolti contribuiranno al perfezionamento dei modelli di interazione dei corpi cosmici con l’atmosfera che a tutt’oggi presentano ancora molte lacune a causa della mancanza di dati osservativi di qualità.

“Sono moltissimi gli eventi che abbiamo dedicato in questi anni all’esplorazione dello spazio e al contributo d’avanguardia delle imprese torinesi del settore – commenta l’assessore alla Cultura di Moncalieri Laura Pompeo – L’ultimo in ordine di tempo a fine luglio, al Giardino delle Rose: un weekend al confine tra gastronomia, esplorazione e avventure nello spazio profondo. Venerdì torniamo, questa volta dal verde del Parco Vallere a puntare i telescopi verso le stelle, grazie all’Istituto Nazionale di Astrofisica, al Piccolo Teatro d’Arte e al CentroScienza con cui abbiamo collaborato più volte in passato e con cui siamo lieti di poter fornire una cornice d’eccezione collocando la serata alle Vallere”.

Per maggiori info: settimane@centroscienza.it – tel. 011 8394913