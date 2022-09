Processo Pasquaretta: "Voi scherzate con il fuoco, alle elezioni sono ca... vostri"

Parole dai toni molto forti quelle rese note oggi in aula. "Mi sento preso per il c...", "è questo il ringraziamento?", "scherzate col fuoco", "alle elezioni sono c... vostri". Erano di questo tenore le frasi che nella seconda metà del 2018 Luca Pasquaretta, da poche settimane ex portavoce della sindaca Chiara Appendino, rivolgeva ad alcuni interlocutori e in particolare all'assessore Alberto Sacco.

Acredine e tensione nei confronti di esponenti del M5S

Le conversazioni sono state richiamate al Palazzo di Giustizia di Torino da Luigi Isacchini, colonnello dei carabinieri, comandante dell'aliquota di polizia giudiziaria dell'Arma in procura, al processo in cui Pasquaretta è chiamato a rispondere di una presunta estorsione ai danni della stessa Appendino e della viceministro Laura Castelli.

Isacchini, che svolse le indagini, in aula ha affermato che Pasquaretta manifestava "acredine" e "tensione" in un momento di difficoltà in cui cercava nuove collaborazioni con esponenti M5S. A giudizio dell'ufficiale erano "parole minacciose con le quali Pasquaretta (destinatario di due avvisi di garanzia in altri procedimenti giudiziari, ndr) voleva lasciare intendere che era stato indagato al posto di altri".

La difesa contesta la ricostruzione della vicenda

La difesa contesta questa visione della vicenda. Né Appendino né Castelli, indicate come 'persone offese' nel capo d'accusa, si sono costituite parte civile.

Gli incontri con Giuseppe Musacchio

In aula si è parlato anche degli incontri di Giuseppe Musacchio, amministratore unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata, con esponenti delle istituzioni, con lo stesso Musacchio chiamato a rispondere di corruzione. Secondo l'accusa formulata dal pm Gianfranco Colace, verso la fine del 2018 Pasquaretta mise a disposizione di Musacchio le sue "relazioni politiche consolidate" ottenendo in cambio l'incarico di responsabile dell'ufficio comunicazione del Consorzio.

Secondo il colonnello Isacchini, l'ex portavoce della Appendino fu favorito indebitamente nell'assegnazione dell'incarico: "Siccome stava incontrando delle difficoltà nell'aprire l'indispensabile casella di posta elettronica certificata, si arrivò a spostare una scadenza di un giorno in avanti per dargli tempo di risolvere il problema".