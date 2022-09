Ecco gli smartphone più attesi dell'autunno

I telefoni cellulari sono diventati negli ultimi anni sempre più essenziali. Questi dispositivi dotati non solo di un modulo di comunicazione radio per lo scambio di voce e dati ma anche di funzioni d'ufficio come agenda, rubrica, appunti e messaggistica, sono multimediali (foto, musica, video, giochi, navigazione internet) e soprattutto, sono in continua evoluzione. Che si tratti di telefonare, inviare messaggi, navigare in Internet e persino pagare, gli smartphone sono diventati parte della nostra vita quotidiana. L'evoluzione degli smartphone è così veloce che c'è sempre qualcosa di nuovo che ci aspetta dietro l'angolo. Non appena abbiamo ammirato l'ultimo dispositivo, non vediamo l'ora di scoprire la prossima grande novità. Se non hai seguito tutte le novità degli ultimi mesi sugli smartphone in arrivo in autunno, niente panico, ecco un riepilogo dei dispositivi più attesi. Su questi nuovi modelli usa un codice sconto amazon e potrai beneficiare di un prezzo promozionale speciale.

Ecco gli smartphone più attesi in autunno

iPhone 14

Anche se il loro lancio è imminente, gli iPhone 14 sembrano già in grado di sorprenderci con il loro possibile nome. Con l'iPhone 14, Apple non sta correndo grandi rischi, ma sta comunque provando alcune cose interessanti, soprattutto sui modelli Pro. Per quanto riguarda l'iPhone 14 e 14 Plus sono entrambi disponibili in verde, viola, blu, nero, bianco e rosso, mentre per i modelli di fascia alta iPhone 14 Pro e 14 Pro Max i colori sono verde, viola, argento, oro e grafite.

Google Pixel 7

Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono gli smartphone Android da tenere d'occhio per il ritorno a scuola 2022. Miglioreranno sotto molti aspetti la formula stabilita da Pixel 6 e Pixel 6 Pro e potremmo avere per la prima volta un modello che punta a la fascia più alta con un Pixel 7 Ultra. Una cosa è certa, i nuovi smartphone Google avranno la missione di mantenere alcuni dei loro punti di forza, come la buona qualità fotografica o l'ottima autonomia.

Google Pixel Fold

Nel segmento di fascia alta, Google Pixel Fold è molto atteso e dovrebbe essere ispirato dal design del Galaxy Z Flip offrendo un telefono che si ripiega al centro dello schermo. La configurazione della fotocamera del Pixel Fold presenterà probabilmente un sensore della fotocamera da 50 megapixel, forse lo stesso che avrà il Pixel 7. Tuttavia, la voce più interessante incentrata sulla fotocamera è la possibilità che lo smartphone ottenga una fotocamera periscopica dedicata con capacità di lunghezza focale variabile. Si tratterebbe di una prima assoluta su un dispositivo Pixel.