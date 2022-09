Festa patronale, continuano gli eventi e le celebrazioni a Settimo Torinese

Inaugurazione dei corsi delle scuole di ballo, eventi sportivi, eventi letterari e molto di più. Procedono senza sosta gli appuntamenti che in questi giorni celebrano a Settimo Torinese la festa patronale.



Il calendario scandisce le giornate fino all'11 settembre e ha preso il via il 4 settembre. Nello stesso periodo - in piazzale Freidano - c'è spazio anche per i divertimenti con il luna park.

Tante le presenze di curiosi, appassionati e semplici passanti. Grandi e piccoli si alternano sotto le luci dei riflettori, così come frequente è la presenza di rappresentanti delle istituzioni, come la sindaca Elena Piastra.