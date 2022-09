L'Earthink Festival si apre questa sera con l'Apocalisse tascabile di una generazione "esclusa"

E' uno spettacolo geniale, duro, divertente e disturbante ad aprire, questa sera, venerdì 9 settembre, l'undicesima edizione di Earthink Festival, unica rassegna teatrale italiana sulla sostenibilità ambientale. Si tratta di "Apocalisse Tascabile" di e con Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri.

Lo spettacolo, Premio InBox 2021, è già stato ospite a Torino lo scorso maggio, prima a Concentrica e poi al Fringe Festival, e siamo certi che gli spettatori che se lo sono goduto allora, oggi convinceranno gli amici ad andare a vederlo perché, non c'è dubbio, si tratta di uno di quegli spettacoli che ti restano dentro e che non si dimenticano. E dove si ride molto, anche - forse soprattutto - quando i temi trattati sono i più delicati.

Un atto unico in cui Dio compare all’improvviso in un supermercato della periferia di Roma annunciando la fine del mondo, ma viene creduto soltanto da un giovane amorfo e sfibrato. L’Apocalisse diventa così per lui l'occasione di vendetta e rivincita. Il testo funziona, ma la vera forza sono la grande autoironia e la presenza scenica "fastidiosa" dei due protagonisti, abilissimi a portare sulla scena la rabbia di una generazione "esclusa": quella degli under 30. L'appuntamento è per questa sera alle 21 allo Spazio Atelier Teatro Fisico.

Dopo il debutto, Earthink Festival terrà compagnia ai torinesi con nove giorni di spettacoli, serali ma non solo, fino a sabato 17 settembre in varie location che saranno parte integrante delle rappresentazioni. Si va dal parco dei Meisino a quello del Valentino, dal Cubo Teatro allo Spazio Kairos, dal Cecchi Point all'atelier Teatro Fisico.