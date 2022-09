Torna il Gran Galà di Club Alfa Romeo Biella, si terrà ad ottobre a Cossato

“Cari soci, come tutti gli anni siamo arrivati alla fine degli incontri programmati e, come ultimo evento, abbiamo pensato di invitarvi al nostro secondo Gran Galà Alfa-Lancia”: queste le parole del presidente di Club Alfa Romeo Biella, Paolo Francescon, con cui ha presentato sulle pagine social l’ultimo importante evento del Club per il 2022, rivolto ai possessori di auto storiche ma aperto a tutti.

L’evento, in programma per domenica 2 ottobre realizzato con il Patrocinio del comune di Cossato, vedrà la partecipazione dei marchi storici come Lancia, Alfa, FIAT, Maserati e Ferrari. La manifestazione partirà in Piazza Angiono a Cossato alle ore 8:30 con un’esposizione stativa delle vetture, per scambiare due chiacchiere in compagnia. Proseguirà alle ore 10:30 con un giro panoramico nelle colline del basso Biellese, toccando storiche tappe del famoso Rally della Lana, per arrivare successivamente a Cascina Calliera a Cavaglià e terminare con un aperitivo di benvenuto ed un pranzo sociale.

MENÙ PRANZO: Aperitivo di benvenuto, antipasti (affettati misti della casa, carne in salsa tonnata e peperoni in bagna cauda), primi piatti (risotto radicchio e salsiccia, ravioli al burro aromatico), secondo piatto (arrosto di Fassona Piemontese al forno con contorno di patate al forno) e dolce (crostata di frutta fresca) con caffè e correzioni. I vini a disposizione saranno un rosso Canavese DOC e un bianco Oro Giallo Erbaluce.

Il costo di partecipazione è di € 30,00 a persona e comprende l’iscrizione, l’aperitivo di benvenuto ed il pranzo. Il menù per i bimbi dai 5 ai 12 anni ha il costo di € 14,00; per i bimbi al di sotto dei 4 anni, è gratuito.

Evento Facebook: www.facebook.com/events/1506811636422196?ref=newsfeed

Le adesioni dovranno avvenire entro il 25 settembre confermando la propria presenza attraverso una chiamata o un messaggio WhatsApp al presidente Paolo Francescon.

Per le adesioni è possibile effettuare il pagamento all’IBAN: IT90V3253203200006571052503 (intestata a Paolo Francescon).

Per informazioni: 329 1864691 (Paolo) – 348 2624954 (Marinella) – 339 3986578 (Roberto)

Mail: clubalfaromeobiella@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/clubalfaromeobiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/clubalfaromeobiella