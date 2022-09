Mobili in regalo in corso Francia: la gente sta ore in coda per aggiudicarseli [FOTO E VIDEO]

"Vieni a vedere e porta a casa gratuitamente ogni arredo che più ti piace": è l'invito girato su Facebook nei giorni scorsi per pubblicizzare una curiosa iniziativa che da stamattina sta portando centinaia di persone a mettersi in fila in corso Francia, poco dopo piazza Bernini.

Una coda di curiosi e agguerriti cittadini pronti a battagliare (si fa per dire) per accaparrarsi dei mobili a costo zero. L'iniziativa si chiama "Ciapa su e porta a cà", prendi e porta a casa. A metterla in piedi è lo studio di architetti milanese "Permeabile", che deve svuotare 27 alloggi di una palazzina del Class Residence (e altrettanti in un'altra) e si è inventato questo metodo: in un caso, i mobili sono stati donati a delle associazioni laiche del territorio, nell'altro si è deciso di regalare i mobili a chi li voleva. Ed ecco dunque la coda che da questa mattina sta paralizzando l'intero quartiere.

La logica è che chi prima arriva sceglie ciò che vuole, quindi il civico 99 di corso Francia è stato preso letteralmente d'assalto, costringendo gli organizzatori ad assegnare 500 numeri (ma in realtà le persone in attesa erano almeno il doppio). Ma non si tratta di una semplice donazione: la filosofia è quella del riciclo e dell'economia circolare. L'obiettivo è infatti ridare vita a mobili che altrimenti sarebbero finiti in discarica. E c'è anche una finalità benefica: chi ha piacere può infatti donare - volontariamente e liberamente - qualcosa alla ricerca medica per la malattia a corpi di Lewy dell’Istituto Neurologico Besta di Milano (https://www.gofundme.com/f/Ciapa-su-e-porta-a-ca).

C'è chi prende un microonde o un televisore, chi un divano o un mobiletto, chi le sedie. Gli oggetti più grandi (come gli armadi o le cucine) si possono prenotare per poi passare a ritirarli successivamente. In coda ci sono studenti che devono arredare le loro case in affitto, ma anche anziani e famiglie. E tanti curiosi che hanno scoperto dell'iniziativa soltanto vedendo la coda e che si sono fermati per partecipare anche loro alla festa. L'iniziativa, che è partita stamattina alle 10, terminerà alle 20 per poi riprendere eventualmente domani sempre dalle 10 alle 20, sempre ammesso che sia ancora rimasto qualcosa di "invenduto".