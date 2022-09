Torino D'Argento Tour: passeggiata tra i luoghi dei set con Valeria Cavalli, Daniela Fazzolari e Antonio Tentori

Il Torino d'Argento Tour Locations raddoppia. Per la prima volta da quando è nato ci sarà una seconda edizione nello stesso anno per la passeggiata tra le locations torinesi dei film di Dario Argento. L'appuntamento è domenica 11 settembre, in una data quindi più vicina alla tradizione.

Se l'edizione di giugno era stata incentrata su “Non ho sonno”, con ospiti Roberto Zibetti e Diego Casale, quella dell'11 settembre sarà dedicata a “La terza madre” e vedrà protagoniste Valeria Cavalli, che è anche madrina del tour, e Daniela Fazzolari, che con Argento ha lavorato anche in “Non ho sonno” e “Giallo”. Con loro sarà presente anche Antonio Tentori, sceneggiatore di “Dracula”.

Pupi Oggiano e Gabriele Farina hanno organizzato anche questa edizione in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino ed il programma della giornata ricalcherà quello di giugno. Ritrovo e partenza alle 8,30 da piazzale Duca d'Aosta, mattinata in giro per Torino alla scoperta delle locations dei film. Poi, a partire dalle 15,00 la visita alla Mole per godersi "Dario Argento – The exhibit", la mostra dedicata al Maestro curata da Marcello Garofalo e Domenico De Gaetano. E ancora, alle 18,00, la proiezione de “La terza madre” al Cinema Massimo, con la tavola rotonda con Valeria Cavalli e Daniela Fazzolari che racconteranno aneddoti del set e Antonio Tentori, che approfondirà con i presenti la trilogia delle Madri. Infine la cena con gli organizzatori e gli ospiti ed il quiz per eleggere “l'argentiano del tour”.

Per info: www.museocinema.it