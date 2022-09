Gruppo di motociclisti in viaggio da Torino, a Biella uno scivola e si frattura una gamba (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Un motociclista è rimasto ferito ed è stato assistito dal personale sanitario del 118. Il fatto è accaduto poco fa all’interno della rotonda di Corso Novellino Casalvolone, a Biella: stando alle prime informazioni raccolte, sembra che il centauro sia scivolato a terra per cause da accertare.

Insieme a lui una comitiva proveniente dalla zona del Torinese, in transito nel Biellese per raggiungere le Cascate del Toce. Nella caduta avrebbe riportato una frattura ad una gamba. In seguito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto gli agenti di Polizia locale e il sindaco di Biella Claudio Corradino.