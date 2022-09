"Che cavoli", a Moncalieri il progetto promosso da Coldiretti per valorizzare i prodotti locali

"Che cavoli", Moncalieri e Coldiretti per valorizzare i prodotti locali

In un periodo in cui, complice il caro bollette, anche la tavola piange per gli aumenti che si sono riversati sul carrello della spesa, il Comune di Moncalieri e Coldiretti hanno deciso di scommettere sull'agricoltura locale. E così l'Amministrazione ha deciso di finanziare con 10 mila euro l’iniziativa “Che Cavoli”, promossa da Coldiretti, che prevede la realizzazione di una serie di azioni con l’obiettivo di valorizzare i prodotti del territorio.

Promuovere i prodotti locali e la sostenibilità

L'intento è quello di promuovere la sostenibilità sociale, ambientale ed economica della Città attraverso il coinvolgimento di soggetti istituzionali, realtà associative, attività economiche e le imprenditorialità agricole presenti nel moncalierese. Il progetto guarda alla promozione dei prodotti locali nella ristorazione (agriturismi, mense locali) ed in particolar modo del cavolfiore di Moncalieri e la sua promozione nell’ambito di un mercato domenicale di Campagna Amica.

Il cavolfiore di Moncalieri eccellenza del territorio

Il progetto prevede inoltro la valorizzazione di orti urbani, attraverso la collaborazione delle aziende agricole del territorio, da realizzarsi mediante un’attività di assistenza tecnica a chiamata dedicata agli ortolani urbani.

In più, si vuole fare in modo che i vivai della zona possano fornire agli agricoltori locali piante e sementi a prezzi calmierati. Perché la crisi non sembra destinata a passare nel giro di qualche settimana e anche l'agricoltura ne sta patendo.